село Ошитки, село Ошитки, Остерский уезд, Черниговская губерния (на 1886) — Familio

Ошитки

Остерский уезд, Черниговская губерния (на 1886)

Статус
не существует
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Черниговская губерния, Остерский уезд
2622Ошитки, с. каз.при оз. Великом.3445169459540Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Черниговская губерния, Остерский уезд, Жукинская волость
760. Ошитки, село бывшее владельческое, при озере Великом, дворов 223, жителей 1201, церковь православная, 2 питейных дома
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