деревня Шестово, деревня Шестово, Плесецкий муниципальный район, Архангельская область (на 2019) — Familio

Шестово

Плесецкий муниципальный район, Архангельская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Архангельская губерния, Онежский уезд, Савинская волость
393. Шестовская, деревня бывшая государственная, при речке Елще, дворов 25, жителей 135-ч.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Архангельская область, Плесецкий район
107255Шестоводеревня62°56'с.ш.40°04'в.д.P-37-045

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Архангельская область, Плесецкий муниципальный район, Савинское городское поселение
11650180136д Шестоводеревня
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