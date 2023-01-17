село Мутин, село Мутин, Сумська область (на 2018) — Familio

Мутин

Сумська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Черниговская губерния, Кролевецкий уезд
1563Мутин (Мутино), с. казач. и каз.при р. Сейме.181836711991395Церковь православная 1 Сельская расправа. Ярмарка 1. Паромная переправа.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Черниговская губерния, Кролевецкий уезд, Мутинская волость
405. Мутин, село бывшее государственное, при реке Сейме и речке Мутинке, дворов 467, жителей 2673, волостное правление (уездный город в 20 верстах), церковь православная, Показать все

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Сумська область
А-21273Мутинселоцентр сільської радир-н Кролевецькийсільрада Мутинська
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