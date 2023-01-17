село Большая Атня, село Большая Атня, Атнинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019) — Familio

Большая Атня

Атнинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Казанская губерния, Казанский уезд
364Большая Атня, д. каз.при безымянном ключе.60627510011007Мечетей магометанских 2. Базар еженедельно по субботам.
Показать скан

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Казанская губерния, Казанский уезд, Больше-Атнинская волость
55. Б. Атня, деревня бывшая государственная, при речке Атнинке, дворов 338, жителей 2347, волостное правление (уездный город в 60 верстах), 2 мечети, 2 школы, 16 лавок, 3 Показать все

Список селений Казанской губернии (1910–1914)

Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
Казанский уезд, Больше-Атнинская волость
Атня Большая, Больше-Атнинскойтатары3404
Показать скан

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Татарстан, Атнинский район
12603Большая Атнясело56°15'49°27'O-39-135

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Татарстан (Татарстан), Атнинский муниципальный район, Большеатнинское сельское поселение
92613408101с Большая Атнясело
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close