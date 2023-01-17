Большая Атня
Атнинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
364Большая Атня, д. каз.при безымянном ключе.60627510011007Мечетей магометанских 2. Базар еженедельно по субботам.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
55. Б. Атня, деревня бывшая государственная, при речке Атнинке, дворов 338, жителей 2347, волостное правление (уездный город в 60 верстах), 2 мечети, 2 школы, 16 лавок, 3 Показать все
Список селений Казанской губернии (1910–1914)
Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
Атня Большая, Больше-Атнинскойтатары3404Показать скан
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
12603Большая Атнясело56°15'49°27'O-39-135
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
92613408101с Большая Атнясело
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