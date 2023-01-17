Населенное место

Бибчиха или Нестеровка, з. (Слотвинского), жит. 12 (7 м. 5 ж.), дес. 2, у. гор. 70 в., вол. пр. 2 в., ст. кв. 37 в., ст. ж. д. Березвечь 30 в.