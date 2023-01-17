фольварк Нестеровка, фольварк Нестеровка, Парафиановская волость, Вилейский уезд (на 1905) — Familio

Нестеровка

Парафиановская волость, Вилейский уезд (на 1905)

Статус
не существует
Тип
фольварк
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Полный список населенных мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Вилейский уезд, Парафиановская волость
Бибчиха или Нестеровка, з. (Слотвинского), жит. 12 (7 м. 5 ж.), дес. 2, у. гор. 70 в., вол. пр. 2 в., ст. кв. 37 в., ст. ж. д. Березвечь 30 в.
Несторовка, ф. (Бороваго и Лапко), жит. 23 (15 м. 8 ж.), дес. 200, у. гор. 70 в., вол. пр. 2 в., ст. кв. 37 в., ст. ж. д. Березвечь 30 в.
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