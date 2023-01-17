Богдановка
Толочинский район, Витебская область (на 2021)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населенных мест Могилёвской губернии 1910 года
№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
12Дер. Мал. Богдановкатрактер. СоколянкеШапчинск. с. о. 103333Кохановск. прав. 7232
13Дер. Большая Богдановка трактер. СоколянкеШапчинск. с. о. 165664Кохановск. прав. 7331
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Богдановка485
Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Богдановка202