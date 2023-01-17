деревня Кургино, деревня Кургино, Лодейнопольский уезд, Олонецкая губерния (на 1886) — Familio

Кургино

Лодейнопольский уезд, Олонецкая губерния (на 1886)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Олонецкая губерния, Лодейнопольский уезд, Оштинская волость
485. Кургинско-Афонасьевская (Кургина), деревня бывшая государственная, при реке Оште, дворов 7, жителей 47, лавка
488. Максимовская (Кургина), деревня бывшая государственная, при реке Оште, дворов 3, жителей 20, часовня, лавка
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