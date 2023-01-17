деревня Новотягловка, деревня Новотягловка, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия (на 2019) — Familio

Новотягловка

Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пензенская губерния, Саранский уезд
1595Новотягловка, д. каз.при рч. Вьясе.291238128134Мельница. Маслобоень 2.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Пензенская губерния, Саранский уезд, Воеводская волость
839. Ново-Тягловка (Погановка), деревня бывшая государственная, при речке Вьясе, дворов 46, жителей 284, усыпальница

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Мордовия, Кочкуровский район
75902Новотягловкадеревня53°56'45°21'N-38-079

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Мордовия, Кочкуровский муниципальный район, Семилейское сельское поселение
89631465111д Новотягловкадеревня
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