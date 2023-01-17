посёлок Майский, посёлок Майский, Кошехабльский муниципальный район, Республика Адыгея (Адыгея) (на 2019) — Familio

Майский

Кошехабльский муниципальный район, Республика Адыгея (Адыгея) (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Адыгея, Кошехабльский район
162087Майскийпосёлок44°47'40°33'L-37-118

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Адыгея (Адыгея), Кошехабльский муниципальный район, Майское сельское поселение
79615425101п Майскийпоселок
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