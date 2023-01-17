деревня Равенская, деревня Равенская, Ликино-Дулёво, Московская область (на 2019) — Familio

Равенская

Ликино-Дулёво, Московская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Московская губерния, Богородский уезд
705Равенская, д. вл.при рч. Михайловке.661855224237
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Московская губерния, Богородский уезд, Дорховская волость
277. Ровенская, деревня бывшая владельческая, при речке Михайловке, дворов 68, жителей 547

Населённые местности Московской губернии 1913 года

Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Богородский уезд, Дорховская волость
Дер. Равенская675Московско-Казанская железная дорога, станция Егорьевск. 11151Школа грамоты, 2 раздаточных конторы, чайная и 6 мелочных лавок.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Московская область, Орехово-Зуевский район
39973Равенскаядеревня55°29'с.ш.39°09'в.д.N-37-019

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Московская область, Ликино-Дулёво
46749000581д Равенскаядеревня
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