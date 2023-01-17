деревня Гарисилы, деревня Гарисилы, Lazdukalna pagasts, Balvu novads (на 2019) — Familio

Гарисилы

Lazdukalna pagasts, Balvu novads (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходЧья земляДворов
Люцинский уезд, Домопольская волость
151Гаросыл 1-йфермаСайпитя, ручейСтружано-Стернянского, лютеранскогоО. Лапину, крест. , лют.1
152Гаросыл 2-йфермаСайпитя, ручейСтружано-Стернянского, лютеранскогоА. Луссу, крест. , лют.1
153Гаросыл 3-йфермаСайпитя, ручейСтружано-Стернянского, лютеранскогоО. Безайсу, крест. , лют.1
164ГаросылазастенокСайпитя, ручейСтружано-Стернянского, лютеранскогоГ. Мадарнику, мещ. , лют.1

Адресный реестр населённых пунктов Латвии

NosaukumsAgrāk rajonsURL
Balvu novads, Lazdukalna pagasts
Garīsiliagrāk Balvu rajonshttps://vietvardi.lgia.gov.lv/vv/to_www_obj.objekts?p_id=62185
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