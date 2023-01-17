деревня Макеиха, деревня Макеиха, Рузский, Московская область (на 2019) — Familio

Макеиха

Рузский, Московская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Московская губерния, Верейский уезд
1476Макеиха, д. каз.при колодцах.303037121140
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Московская губерния, Верейский уезд, Капановская (Капаньская) волость
957. Макеиха, деревня бывшая государственная, дворов 41, жителей 271, 5 кумачн. зав.

Населённые местности Московской губернии 1913 года

Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Верейский уезд, Шелковская волость
Дер. Макеиха325544Салфеточная фабрика Степанова.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Московская область, город областного подчинения Руза
22377Макеихадеревня55°35'с.ш.36°22'в.д.N-37-013

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Московская область, Рузский
46766000454д Макеихадеревня
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