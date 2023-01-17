село Сапожок, село Сапожок, Ртищевский муниципальный район, Саратовская область (на 2019) — Familio

Сапожок

Ртищевский муниципальный район, Саратовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Саратовская губерния, Сердобский уезд
1807Никольское (Сапожок), с. вл.при рч. Песчанке.202568351396Церковь православная 1 Заводов поташных 2.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Саратовская губерния, Сердобский уезд, Сапожковская волость
929. Сапожок (Никольское), село бывшее владельческое, при речке Песчанке, дворов 147, жителей 902, волостное правление (уездный город в 20 верстах), церковь православная, Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Саратовская область, Ртищевский район
52580Сапожоксело52°19'с.ш.43°59'в.д.N-38-136

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Саратовская область, Ртищевский муниципальный район, Октябрьское сельское поселение
63641452146с Сапожоксело
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