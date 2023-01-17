деревня Тихиничи, деревня Тихиничи, Буда-Кошелёвский район, Гомельская область (на 2021) — Familio

Тихиничи

Буда-Кошелёвский район, Гомельская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населенных мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Гомельский уезд, Руденецкая волость
6Дер. Тихиничижелезной дор. руч. ЖурбицеТихиничск. с. о. 53182157Руденецкого пр. 14523
23Имение Тихиничижелезной дор. руч. Онурбищедв. Александре Шелюто, прав. 1Руденецкого пр. 14523

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гомельская область, Буда-Кошелевский район, Узовский сельсовет
д Тихиничи59

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гомельская область, Буда-Кошелёвский район, Узовский сельсовет
д. Тихиничи64
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