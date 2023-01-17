Населенное место

Страча, им. (Пашкевичей), р. б. назв. жит. 40 (21 м. 19 ж.), дес. 2063, у. гор. 35 в., вол. пр. 12 в., ст. кв. 26 в., ст. ж. д. Лынтупы 26 в.