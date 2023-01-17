посёлок Пушкаревский, посёлок Пушкаревский, Читинский округ, Забайкальская область (на 1893) — Familio

Пушкаревский

Читинский округ, Забайкальская область (на 1893)

Статус
не существует
Тип
посёлок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и населенные места 1893 года

НазваниеСословиеДворовВсего жителейСкот
Забайкальская область, Читинский округ, Размахнинское станичное общество
84Пушкаревский пос.Крестьянских дворов: 47. Всех дворов: 47. 321
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