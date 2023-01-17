село Дахновка, село Дахновка, Дахновская волость, Черкасский уезд (на 1900) — Familio

Дахновка

Дахновская волость, Черкасский уезд (на 1900)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Киевская губерния, Черкасский уезд, Дахновская волость
1372. Дахновка, село бывшее государственное, при Днепровском заливе Брюховецком, дворов 114, жителей 809, волостное правление (уездный город в 8 верстах), церковь правосл Показать все

Список населённых мест Киевской губернии 1900 года

Наименование населённых пунктов
Черкасский уезд, Дахновская волость
Дахновка село.
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