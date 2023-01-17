деревня Илишево, деревня Илишево, Илишевский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019) — Familio

Илишево

Илишевский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Бирский уезд
1500Илишева, деревня.при рч. Сюни.11065126337322Мщ. — Мечетей 2. Училищь 2. Мельниц водяных 12.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Уфимская губерния, Бирский уезд, Илишевская волость
675. Илишева, деревня бывшая государственная, при речке Сюни, дворов 127, жителей 685, волостное правление (уездный город в 110 верстах), 2 мечети, школа

Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Бирский уезд, Илишевская волость
4Илишева, д. при р. Сюнь, прос. дор., 2 мечети, 2 бак. лав., 7 мел., х.-з. маг., вол. правл.99160471497Земледелие

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Башкортостан, Илишевский район
521645Илишеводеревня55°37'00"54°12'00"N-40-013

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Илишевский муниципальный район, Сельское поселение Ябалаковский сельсовет
80630480116д Илишеводеревня
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