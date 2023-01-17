Козеняты
Сморгонский район, Гродненская область (на 2021)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Полный список населенных мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Козиненты, им. (Александрова), жит. 17 (9 м. 8 ж.), дес. 1223, у. гор. 69 в., вол. пр. 3 в., ст. кв. 15 в., ст. ж. д. Сморгонь 16 в.
Козиненты, д., жит. 373 (184 м. 189 ж.), дес. 422,98, раз см. предыдущ.
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Козеняты51
Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Козеняты54