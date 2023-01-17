деревня Карелкино, деревня Карелкино, Урицкий муниципальный район, Орловская область (на 2019) — Familio

Карелкино

Урицкий муниципальный район, Орловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Орловский уезд
164Корелкина (Корелки), д. вл.при р. Цне.28569238204
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Орловская губерния, Орловский уезд, Богдановская волость
20. Карелкина, деревня бывшая владельческая, при реке Цне, дворов 93, жителей 525

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Орловская область, Урицкий район
62795Карелкинодеревня52°56'с.ш.35°39'в.д.N-36-120

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Орловская область, Урицкий муниципальный район, Городищенское сельское поселение
54655416136д Карелкинодеревня
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