село Чёрный Кут, село Чёрный Кут, Одеська область (на 2018) — Familio

Чёрный Кут

Одеська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Варианты названий
Червоный Кут
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Херсонская губерния, Ананьевский уезд
1430Черный Кут, д. вл.при рч. Журавке.565575227209
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Херсонская губерния, Ананьевский уезд, Исаевская волость
314. Черный Кут, деревня бывшая владельческая, при речке Журавке, дворов 100, жителей 629, лавка

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Одеська область
А-46493Чорний Кутселоцентр сільської радир-н Ширяївськийсільрада Червонокутська
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