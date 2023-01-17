село Озера, село Озера, Полтавська область (на 2018) — Familio

Озера

Полтавська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Полтавская губерния, Кобелякский уезд
1934Озера (Озеры), местечко вл.при колодцах и безыменном пруде.304573245288Церковь православная 1. Ярмарок 2. Заводов 2.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Полтавская губерния, Кобелякский уезд, Озерская волость
319. Озера, местечко бывшее владельческое, дворов 112, жителей 677, волостное правление (уездный город в 25 верстах), церковь православная, 3 питейных дома, 3 лавки, 2 яр Показать все

Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Кобелякский уезд, Озерская волость
63.0Озера местечкоОзерское крестьян собственников301231184232413373786

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Полтавська область
А-18335Озераселоцентр сільської радир-н Кобеляцькийсільрада Озерянська
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