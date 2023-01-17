сельцо Малый Кусмар, сельцо Малый Кусмар, Мало-Кусморская волость, Елатомский уезд (на 1911) — Familio

Малый Кусмар

Мало-Кусморская волость, Елатомский уезд (на 1911)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
сельцо
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тамбовская губерния, Елатомский уезд
780Малый Кусмар, сц. вл.при рч. Вохтанке.121936296298Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Тамбовская губерния, Елатомский уезд, Мало-Кусморская волость
342. М. Кусмар, село бывшее владельческое, дворов 56, жителей 414, церковь православная, синильный завод

Список населенных мест Тамбовского окружного суда 1911 года

Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
Елатомский уезд, Мало-Кусморская волость
село Малый-Кусмор«Елатомская » поч.-тел. контора1212
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