Малый Кусмар
Мало-Кусморская волость, Елатомский уезд (на 1911)
- Статус
- часть существующего населённого пункта
- Тип
- сельцо
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
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- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
780Малый Кусмар, сц. вл.при рч. Вохтанке.121936296298Церковь православная 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
342. М. Кусмар, село бывшее владельческое, дворов 56, жителей 414, церковь православная, синильный завод
Список населенных мест Тамбовского окружного суда 1911 года
Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
село Малый-Кусмор«Елатомская » поч.-тел. контора1212