село Будей, село Будей, Коммуна Ципала, Яловенский район (на 2017) — Familio

Будей

Коммуна Ципала, Яловенский район (на 2017)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Бессарабская область, Кишиневский уезд
96Будей, с. вл.при ручьях Будеи.2672827Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Бессарабская губерния, Кишиневский уезд, Костештская волость
65. Будей, село резешей, при урочище Буда, дворов 7, жителей 65, церковь православная (без богослужения)

Список населённых пунктов Республики Молдова 2017 года

Русское названиеМолдавское название
Яловенский район, Коммуна Ципала
БудэйBudăi
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