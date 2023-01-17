село Бабье, село Бабье, Домославская волость, Вышневолоцкий уезд (на 1915) — Familio

Бабье

Домославская волость, Вышневолоцкий уезд (на 1915)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тверская губерния, Вышневолоцкий уезд
3981Бабье, с. каз.при р. Тверце.34143884100Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Тверская губерния, Вышневолоцкий уезд, Домославская волость
893. Бабье, село бывшее государственное, при реке Тверце, дворов 49, жителей 255, церковь православная, лавки

Список населенных мест Тверской губернии 1915 года

Название селенийЧисло дворов% обложения
Вышневолоцкий уезд, Домославская волость
2Бабье Село391
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