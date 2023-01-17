деревня Мойсеевка, деревня Мойсеевка, Буда-Кошелёвский район, Гомельская область (на 2021) — Familio

Мойсеевка

Буда-Кошелёвский район, Гомельская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населенных мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Рогачевский уезд, Меркуловичская волость
20Дер. МоисеевкашоссеколодцеРудне-Лозов. с. о. 40125110Церковского пр. 10547
49Шос. (сторожка при д. Моисеевне)шоссеколодцеУправ. шос. дор. 111Меркулович. пр. 10446

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гомельская область, Буда-Кошелевский район, Рогинский сельсовет
д Мойсеевка68

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гомельская область, Буда-Кошелёвский район, Рогинский сельсовет
д. Мойсеевка39
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