Мойсеевка
Буда-Кошелёвский район, Гомельская область (на 2021)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населенных мест Могилёвской губернии 1910 года
№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
20Дер. МоисеевкашоссеколодцеРудне-Лозов. с. о. 40125110Церковского пр. 10547
49Шос. (сторожка при д. Моисеевне)шоссеколодцеУправ. шос. дор. 111Меркулович. пр. 10446
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Мойсеевка68
Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Мойсеевка39