село Велье-Никольское, село Велье-Никольское, Чернский муниципальный район, Тульская область (на 2019) — Familio

Велье-Никольское

Чернский муниципальный район, Тульская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тульская губерния, Чернский уезд
3786Никольское (Велье), с. вл.при рч. Черни.21817169148Церковь православная 1.
Показать скан

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Тульская губерния, Чернский уезд, Велье-Никольская волость
992. Белье-Никольское, село бывшее владельческое, дворов 38, жителей 230, волостное правление (уездный город 2½ в.), церковь православная

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тульская область, Чернский район
8909Велье-Никольскоесело53°28'с.ш.36°57'в.д.N-37-086

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тульская область, Чернский муниципальный район, Северное сельское поселение
70646460111с Велье-Никольскоесело
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close