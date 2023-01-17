Вишнево
Сморгонский район, Гродненская область (на 2021)
- Статус
- жилой
- Тип
- агрогородок
- Координаты
- СправочникиСправочники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
247. Вишнев, местечко бывшее владельческое и государственное, при озере Вишневе, дворов 34, жителей 327 и 85 мещ., волостное правление (уездный город в 60 верстах), церко Показать все
Полный список населенных мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Вишнево, им. (Карлович), рз. Вишнево, жит. 37 (20 м. 17 ж.), дес. 1180, у. гор. 53 в., вол. пр. 1 в., ст. кв. 1 в., ст. ж. д. Сморгонь 22 в.
Вишнево, м. оз. Вишнево, жит. 240 (117 м. 123 ж.), дес. 529, у. гор. 54 в., вол. пр. здесь, ст. кв. здесь, ст. ж. д. Сморгонь 28 в.
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Вишнево426
Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
аг. Вишнево243