247. Вишнев, местечко бывшее владельческое и государственное, при озере Вишневе, дворов 34, жителей 327 и 85 мещ., волостное правление (уездный город в 60 верстах), церко

Населенное место

Вишнево, им. (Карлович), рз. Вишнево, жит. 37 (20 м. 17 ж.), дес. 1180, у. гор. 53 в., вол. пр. 1 в., ст. кв. 1 в., ст. ж. д. Сморгонь 22 в.