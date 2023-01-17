агрогородок Вишнево, агрогородок Вишнево, Сморгонский район, Гродненская область (на 2021) — Familio

Вишнево

Сморгонский район, Гродненская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
агрогородок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Виленская губерния, Свенцянский уезд, Вишневская волость
247. Вишнев, местечко бывшее владельческое и государственное, при озере Вишневе, дворов 34, жителей 327 и 85 мещ., волостное правление (уездный город в 60 верстах), церко Показать все

Полный список населенных мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Свенцянский уезд, Вишневская волость
Вишнево, им. (Карлович), рз. Вишнево, жит. 37 (20 м. 17 ж.), дес. 1180, у. гор. 53 в., вол. пр. 1 в., ст. кв. 1 в., ст. ж. д. Сморгонь 22 в.
Вишнево, м. оз. Вишнево, жит. 240 (117 м. 123 ж.), дес. 529, у. гор. 54 в., вол. пр. здесь, ст. кв. здесь, ст. ж. д. Сморгонь 28 в.

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гродненская область, Сморгонский район, Вишневский сельсовет
д Вишнево426

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гродненская область, Сморгонский район, Вишневский сельсовет
аг. Вишнево243
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