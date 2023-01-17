деревня Рожевщина, деревня Рожевщина, Верхнедвинский район, Витебская область (на 2021) — Familio

Рожевщина

Верхнедвинский район, Витебская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходЧья земляДворов
Дриссенский уезд, Филипповская волость
26РожевщинаимениеГута, ручейЗабяльского, римско-католическогоВаршу, двор. , кат.1

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Витебская область, Верхнедвинский район, Борковичский сельсовет
д Рожевщина11

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Витебская область, Верхнедвинский район, Борковичский сельсовет
д. Рожевщина16
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