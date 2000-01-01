хутор Ново-Грушевский, Кривянская станица, Черкасский округ (на 1915) — Familio

Ново-Грушевский

Кривянская станица, Черкасский округ (на 1915)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
хутор
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Ростовской области

Список населённых мест области Войска Донского 1915 года

Название поселенияДворовДесятин землиМужчинЖенщинУчрежденияВерст от НовочеркасскаВерст от окружной станицы или городаВерст от волостного правления
Черкасский округ, Кривянская станица
3008Ново-Грушевский хутор, Кривянской станицы, при реке Грушевке641004161186Хуторское правление, церковь, приходское училище303025

Мы используем куки для улучшения работы сайта.