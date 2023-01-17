село Строкино, село Строкино, Раменский муниципальный район, Московская область (на 2019) — Familio

Строкино

Раменский муниципальный район, Московская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Московская губерния, Бронницкий уезд
1078Строкина, д. каз.при р. Хрипанке.302538109134
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Населённые местности Московской губернии 1913 года

Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Бронницкий уезд, Быковская волость
Дер. Строкино 26Московско-Нижегородская железная дорога, станция Кудиново. 5, Московско- Казанская железная дорога, станция Быково. 676При деревне Никитская церковь и погост Лужки с церковно-приходскою школою.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Московская область, Раменский район
62163Строкиносело55°40'с.ш.38°11'в.д.N-37-017

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Московская область, Раменский муниципальный район, Вялковское сельское поселение
46648407151с Строкиносело
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