деревня Тросенка, деревня Тросенка, Шкловский район, Могилёвская область (на 2021) — Familio

Тросенка

Шкловский район, Могилёвская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населенных мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Оршанский уезд, Старосельская волость
36Дер. ТросноРиго-Ор. ж. д. ручьеЗаровичск. с. о. 228983Слободского пр. 4337
39Хут. Мурованка (она же Тросно)трактер. Мурованкедв. Разумову, пр. 111Слободского пр. 3935

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Могилевская область, Шкловский район, Александрийский сельсовет
д Тросенка11

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Могилёвская область, Шкловский район, Александрийский сельсовет
д. Тросенка33
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