село Марадиди, село Марадиди, ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა (на 2014) — Familio

Марадиди

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა (на 2014)

Статус
жилой
Тип
село
Варианты названий
მარადიდი
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Батумская область, Батумский округ, Марадитское сельское общество
село Марадиди-верхний

Список населённых пунктов Грузии 2014 года

НазваниеПо-английскиЖителей
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა, ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, კირნათის თემი
მარადიდიMaradidiМужчин: 175. Женщин: 153. Всего: 328.
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