деревня Полевое Шептахово, деревня Полевое Шептахово, Комсомольский район, Чувашская Республика (на 2018) — Familio

Полевое Шептахово

Комсомольский район, Чувашская Республика (на 2018)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Список селений Казанской губернии (1910–1914)

Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
Цивильский уезд, Кошелеевская волость
с. Мундырь, Кошелеевскойсм. с. Полевое Шептахово.
Показать скан
с. Полевое Шептахово (Мундырь), Кошелеевскойчуваши306
Показать скан

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Чувашская Республика, Комсомольский район
141909Полевое Шептаховодеревня55°12'с.ш.47°38'в.д.N-38-036
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close