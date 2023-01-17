село Куликово, село Куликово, Старосельская волость, Мстиславский уезд (на 1910) — Familio

Куликово

Старосельская волость, Мстиславский уезд (на 1910)

Статус
не существует
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Могилевская губерния, Мстиславльский уезд, Старосельская волость
335. Куликово, село бывшее государственное, при реке Притоке, дворов 8, жителей 52, церковь православная

Список населенных мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Мстиславский уезд, Старосельская волость
15Село Куликовопроселочнойречке ШеталовкеПашковичск. с. о. церк. земли15 255 253 4Куликовского пр. 8812
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