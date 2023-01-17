село Сарата-Мерешены, село Сарата-Мерешены, Коммуна Мерешень, Хынчештский район (на 2017) — Familio

Сарата-Мерешены

Коммуна Мерешень, Хынчештский район (на 2017)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список важнейших селений
Бессарабская губерния, Кишиневский уезд, Ганчештская волость
50. Мерешены, село царан, при стаье, дворов 81, жителей 395, церковь православная

Список населённых пунктов Республики Молдова 2017 года

Русское названиеМолдавское название
Хынчештский район, Коммуна Мерешень
Сэрата-МерешеньSărata-Mereşeni
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