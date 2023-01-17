Населенное место

Бержа, ф. (Черской), жит. 10 (5 м. 5 ж.), дес. 42, у. гор. 49 в., вол. пр. 2 в., ст. кв. 2 в., ст. ж. д. Евье 25 в.

Бержа, з. (Замброжицкого), жит. 6 (4 м. 2 ж.), дес. 46½, раз. см. пред.

Бержа 1 я, з., жит. 24 (10 м. 14 ж.), дес. 58,01, у. гор. 49 в., вол. пр. 3 в., ст. кв. 3 в., ст. ж. д. Евье 24 в.