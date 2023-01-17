Бярже
Širvintų rajono savivaldybė, Vilniaus apskritis (на 2020)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Полный список населенных мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Бержа, ф. (Черской), жит. 10 (5 м. 5 ж.), дес. 42, у. гор. 49 в., вол. пр. 2 в., ст. кв. 2 в., ст. ж. д. Евье 25 в.
Бержа, з. (Замброжицкого), жит. 6 (4 м. 2 ж.), дес. 46½, раз. см. пред.
Бержа 1 я, з., жит. 24 (10 м. 14 ж.), дес. 58,01, у. гор. 49 в., вол. пр. 3 в., ст. кв. 3 в., ст. ж. д. Евье 24 в.
Баржа 2-я, в., жит. 7 (3 м. 4 ж.), дес. 26, раз. см. пред.
Адресный реестр Литвы на 2020 год
Gyvenvietė
Beržės k.