деревня Захари, деревня Захари, Goliševas pagasts, Ludzas novads (на 2021) — Familio

Захари

Goliševas pagasts, Ludzas novads (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходЧья земляДворов
Люцинский уезд, Михаловская волость
47ЗахарыдеревняЛжа, рекаГолышевского, православногоМихаловскому сельскому обществу5

Реестр населенных пунктов Латвии 2021 года

NosaukumsKodsVeidsStatus
Ludzas novads, Goliševas pagasts
Zahari100149756ciemsEKS
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