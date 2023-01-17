село Новоселки, село Новоселки, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019) — Familio

Новоселки

Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Симбирская губерния, Буинский уезд
543Новоселки (Новые Бурундуки), д. удел.на л. б. р. Цыльны.26182188100Почтовая станция. Базар.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Симбирская губерния, Буинский уезд, Бурундуковская волость
378. Новоселки, село бывшее удельное, при речке Цыльне, дворов 54, жителей 282, церковь православная, почтовая станция

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Татарстан, Буинский район
188468Новоселкисело54°43'48°11'N-39-037

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Татарстан (Татарстан), Буинский муниципальный район, Чувашско-Кищаковское сельское поселение
92618487106с Новоселкисело
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