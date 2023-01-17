деревня Имоченицы, деревня Имоченицы, Лодейнопольский муниципальный район, Ленинградская область (на 2019) — Familio

Имоченицы

Лодейнопольский муниципальный район, Ленинградская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Олонецкая губерния, Лодейнопольский уезд
2196Имоченский, Богородицко-Рождественский погост (Имоченцы), пог.при р. Ояти.35½35½4510Церквей православных 2.
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ленинградская область, Лодейнопольский муниципальный район
25348Имоченицыдеревня60°29'33°31'P-36-128

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ленинградская область, Лодейнопольский муниципальный район, Алёховщинское сельское поселение
41627404186д Имоченицыдеревня
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