деревня Николаевка Новая, деревня Николаевка Новая, Абраевская волость, Уфимский уезд (на 1906) — Familio

Николаевка Новая

Абраевская волость, Уфимский уезд (на 1906)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список важнейших селений
Уфимская губерния, Уфимский уезд, Никольская волость
138. Николаевка Новая, деревня бывшая государственная, при речке Кизяке, дворов 36, жителей 92, 5 лавок, базар по четвергам

Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Уфимский уезд, Абраевская волость
12Ново-Николаевка, д. при реч. Кизяк, прос. дор., бак. лав.50448169174Земледелие
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