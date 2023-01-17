деревня Мошки, деревня Мошки, Торжокский муниципальный район, Тверская область (на 2019) — Familio

Мошки

Торжокский муниципальный район, Тверская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тверская губерния, Новоторжский уезд
7925Мошки, д. вл.при рч. Крапивне.234242210262
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Тверская губерния, Новоторжский уезд, Мошковская волость
238. Мошки (Мошково), деревня бывшая владельческая, при реке Крапивне, дворов 86, жителей 571, волостное правление (уездный город в 25 верстах), 2 лавки. В 3 верстах — це Показать все

Список населенных мест Тверской губернии 1915 года

Название селенийЧисло дворов% обложения
Новоторжский уезд, Мошковская волость
18Мошки110

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тверская область, Торжокский район
110117Мошкидеревня56°50'35°02'O-36-119

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тверская область, Торжокский муниципальный район, Мошковское сельское поселение
28654446101д Мошкидеревня
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