Кетавишкес
Ганушишская волость, Трокский уезд (на 1905)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
- СправочникиСправочники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Полный список населенных мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Кетовишки, з., (Гр. Олсуфьева), жит. 4 (2 м. 2 ж.), дес. 40, у. гор. 32 в., вол. пр. 4 в., ст. кв. 25 в., ст. ж. д. Рудишки 18 в.