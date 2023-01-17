деревня Кетавишкес, деревня Кетавишкес, Ганушишская волость, Трокский уезд (на 1905) — Familio

Кетавишкес

Ганушишская волость, Трокский уезд (на 1905)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Полный список населенных мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Трокский уезд, Ганушишская волость
Кетовишки, з., (Гр. Олсуфьева), жит. 4 (2 м. 2 ж.), дес. 40, у. гор. 32 в., вол. пр. 4 в., ст. кв. 25 в., ст. ж. д. Рудишки 18 в.
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