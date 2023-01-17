село Измайлово, село Измайлово, Милославский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Измайлово

Милославский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Скопинский уезд
3146Архангельское (Измаилово), с. вл.при ручье.181880358356Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Скопинский уезд, Измайловская волость
1169. Архангельское (Измайлово), село бывшее владельческое, при речке Полотебне, дворов 97, жителей 636, волостное правление (уездный город в 25 верстах), церковь правосл Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Милославский район
582Измайловосело53°38'с.ш.39°25'в.д.N-37-091

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Милославский муниципальный район, Богородицкое сельское поселение
61615408116с Измайловосело
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