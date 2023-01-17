деревня Иванаева, деревня Иванаева, Байгузинская волость, Бирский уезд (на 1906) — Familio

Иванаева

Байгузинская волость, Бирский уезд (на 1906)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Бирский уезд
1315Иванаева (Юбанаева), деревня.при рч. Аркаче.1394540272252Б. Мечеть 1. Училище. Лесной промысел.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Уфимская губерния, Бирский уезд, Байгузинская волость
580. Иванаева (Юбанаева), деревня бывшая государственная, при речке Аркаче, дворов 78, жителей 483, мечеть, школа

Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Бирский уезд, Байгузинская волость
9Иванаева, д. на реч. Аркаче, на прос. дор., мечеть, х.-з. маг., бак. лавка 13015103363290Земледелие
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