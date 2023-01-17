село Чернуха, село Чернуха, Лысковский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019) — Familio

Чернуха

Лысковский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Нижегородская губерния, Макарьевский уезд
3576Чернуха, с. вл.при пруде Черном и ручьях.123251234258Церквей православных 2. Училище. Ярмарка.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Нижегородская губерния, Макарьевский уезд, Чернухинская волость
926. Чернуха, село бывшее владельческое, при речке Черной, дворов 75, жителей 492, становая квартира, волостное правление (уездный город в 12 верстах), 2 церкви православ Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Нижегородская область, Лысковский район
19753Чернухасело56°02'45°10'O-38-139

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Нижегородская область, Лысковский муниципальный район, Сельское поселение Леньковский сельсовет
22640428216с Чернухасело
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