село Кетриш, село Кетриш, Фалештский район (на 2017) — Familio

Кетриш

Фалештский район (на 2017)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Бессарабская область, Ясский уезд
1194Кетриш (Загорены), с. мон.при ручье Камянке.4283191205Церковь православная 1.
Показать скан

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Бессарабская губерния, Ясский уезд, Болотинская волость
764. Кетриш, село царан, при реке Каменке, дворов 76, жителей 322, церковь православная

Список населённых пунктов Республики Молдова 2017 года

Русское названиеМолдавское название
Фалештский район
КетришChetriş
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close