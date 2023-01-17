дачный посёлок Арония, дачный посёлок Арония, Saldus pagasts, Saldus novads (на 2021) — Familio

Арония

Saldus pagasts, Saldus novads (на 2021)

Статус
жилой
Тип
дачный посёлок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Адресный реестр населённых пунктов Латвии

NosaukumsAgrāk rajonsURL
Saldus novads, Zirņu pagasts
Aronijaagrāk Saldus rajonshttps://vietvardi.lgia.gov.lv/vv/to_www_obj.objekts?p_id=20721

Реестр населенных пунктов Латвии 2021 года

NosaukumsKodsVeidsStatus
Saldus novads, Saldus pagasts
Aronija100186858ciemsDEL
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