Черки-Кощаково
Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2013Чирки Кощаково (Казматово), д. каз.при рч. Ишмякове.401465217240Мечеть магометанская.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
1148. Чирки-Кощакова (Козматова), деревня бывшая государственная, при реке Свияге, дворов 97, жителей 574, мечеть
Список селений Казанской губернии (1910–1914)
Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
Казматова, Чирки-Кильдуразовскойсм. Чирки-Кощакова.Показать скан
Чирки-Кощакова (Казматова), Чирки-Кильдуразовскойтатары829Показать скан
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
189828Черки-Кощаковосело55°04'48°18'N-39-025
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Татарстан (Татарстан), Буинский муниципальный район, Черки-Кильдуразское сельское поселение
92618483126с Черки-Кощаковосело
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