деревня Бухолово, деревня Бухолово, Шаховская, Московская область (на 2019) — Familio

Бухолово

Шаховская, Московская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Московская губерния, Волоколамский уезд
1847Бухолово, д. вл.при колодце.18151991101
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Московская губерния, Волоколамский уезд, Бухоловская волость
753. Бухолово, деревня бывшая владельческая, при речке Летохе, дворов 31, жителей 260, волостное правление (уездный город в 18 верстах), школа

Населённые местности Московской губернии 1913 года

Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Волоколамский уезд, Бухоловская волость
Село Бухолово20полустанок Бухолово. 338Волостное правление, земское училище, казенная винная лавка.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Московская область, рабочий посёлок Шаховская
305633Бухоловодеревня55°59'с.ш.35°41'в.д.N-36-012

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Московская область, Шаховская
46787000176д Бухоловодеревня
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